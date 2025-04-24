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Kayseri'de Silah Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Silah Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah ticareti yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı. Operasyon sonucu iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kentte silah ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda tespit edilen adreslere yapılan operasyonda Z.T. (42) yakalanırken, yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 27 adet fişek ve 15 adet muhtelif silah parçaları bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıs hakkında da işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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