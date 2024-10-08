Kayseri'de Silah Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı
Kayseri'de silah ticareti yaptığı değerlendirilen 25 yaşındaki S.Ö., polis ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinde ruhsatsız tabanca ile birlikte, evinde ve işyerinde yapılan aramalarda birçok ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Kayseri'de silah ticareti yaptığı değerlendirilen bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Ö.'nün (25) silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler şahsı üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalarken, ev ve işyerinde de arama yaptı. Yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 13 adet fişek, 14 adet kovan ve 5 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü. - KAYSERİ