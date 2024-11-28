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Kayseri'de Silah Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı

Kayseri'de Silah Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, silah ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi ve soruşturma devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda 4 kişi gözaltına alınırken çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekiplerince şehirde silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; P.B. (20), T.S. (21) Ş.K. (30) ve O.Y. (26) yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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