Kayseri'de Silah Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri'de Silah Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. H.C.Y. ve Y.Ç.'nin silah ticareti yaptığını belirleyen ekipler, şüphelilerin adreslerini tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, ekipler arama yaptı. Yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet tabanca şarjörü ve muhtelif miktarlarda fişek ele geçirildi.

Haklarında '6136 ve 2521 sayılı kanuna muhalefet' suçundan adli işlem başlatılan 2 şüpheli emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin dev çikolata markası konkordato ilan etti
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti: Bu bir ihanettir

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor

Ateşkes devam ederken İran'dan ABD'nin uykularını kaçıran hazırlık
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Uyduya yakalandı! ABD'ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi

Dünyayı tedirgin eden uydu görüntüsü! Dev gemi sınıra dayandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.