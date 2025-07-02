Kayseri'de Silah Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. H.C.Y. ve Y.Ç.'nin silah ticareti yaptığını belirleyen ekipler, şüphelilerin adreslerini tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, ekipler arama yaptı. Yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet tabanca şarjörü ve muhtelif miktarlarda fişek ele geçirildi.

Haklarında '6136 ve 2521 sayılı kanuna muhalefet' suçundan adli işlem başlatılan 2 şüpheli emniyete götürüldü. - KAYSERİ