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Kayseri'de Silah Ticareti Operasyonu

Kayseri'de Silah Ticareti Operasyonu
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen E.Ç. adlı şahsın aracında 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Edinilen bilgiye İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca hakkında silah ve mühimmat ticareti yaptığı yönünde bilgi elde edinilen E.Ç.'nin sürücülüğünü yaptığı araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 adet tabanca şarjörü, 43 adet tabanca mermisi ve 13 adet av tüfeği mermisi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa kayseri Yargı Suç

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