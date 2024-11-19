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Kayseri'de Silah Ticareti Operasyonu: 16 Gözaltı

Kayseri'de Silah Ticareti Operasyonu: 16 Gözaltı
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Kayseri merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda silah ticareti yapan 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Kayseri merkezli 3 ilde silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 6 ay süren analiz çalışmaları sonucunda Kayseri, Yozgat ve Hatay'da silah ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 45 ekip, 3 özel harekat unsuru olmak üzere toplam 130 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arana yapıldı. Yapılan aramalarda; 16 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 105 adet fişek, 7 adet şarjör, 10 adet kapsam dışı bıçak ve 42 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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