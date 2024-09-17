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Kayseri'de Silah Kaçakçılık Operasyonu: 28 Gözaltı

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Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ve ruhsatsız silah satışı yapan 28 kişi gözaltına alındı. 280 personelin katıldığı operasyonda 222 gram uyuşturucu, 9 ruhsatsız tabanca ve çeşitli mühimmat ele geçirildi.

Silah kaçakçılarına 280 personel ile operasyon: 28 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah satışı yaptığı belirlenen 28 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah satışı yapan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 31 adrese 76 ekip ve 280 personel ile yapılan operasyonda 28 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda 222 gram narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 185 adet tabanca fişeği ve 18 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Kaçakçılık Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Kayseri

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