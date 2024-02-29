Kayseri'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı, 6 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Kayseri'de düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yapan 1 kişi gözaltına alınırken, 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yapan 1 kişi gözaltına alınırken, 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. - KAYSERİ