Kayseri'de Seyir Halindeki Otomobil Yanarak Hurdaya Döndü
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Yangında yaralanan olmamasına rağmen otomobil hurdaya döndü. Sürücü aracı terk ederek durumu yetkililere bildirdi ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Olayda yaralanan olmazken, otomobil hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, Arslantaş Mahallesi Tufanbeyli-Ayvat yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil aniden yanmaya başladı. Sürücü aracından inerek durumu yetkililere bildirdi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Hurdaya dönen araç, yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. - KAYSERİ

