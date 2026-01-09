Haberler

Birlikte oldukları iş adamlarının görüntülerini kaydederek şantaj yapan çete çökertildi

Güncelleme:
Kayseri'de iş adamlarının görüntüleriyle şantaj yapan 3 kişilik çete, polis tarafından yakalandı. 2 kadın ve 1 erkekten oluşan çetenin lideri tutuklandı.

Kayseri'de birlikte oldukları çok sayıda iş adamının görüntülerini kayıt altına alarak şantaj yapıp para temin eden 2'si kadın 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre çok sayıda iş adamı ile birlikte oldukları görüntüleri kayıt altına alarak şantaj yapmak suretiyle para temin eden çeteye yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda S.P. (56) ile S.K.K. (44) isimli kadınlar ile A.S. (28) yakalandı. S.P. ile S.K.K. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken A.S.'ye ise adli kontrol kararı uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


