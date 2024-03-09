Kayseri'de Sahte Temizlik ve Deterjan Ürünleri Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sahte temizlik ve deterjan ürünlerinin ticaretini yaptığı tespit edilen bir şahıs yakalandı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sahte temizlik ve deterjan ürünlerinin ticaretini yaptığı tespit edilen Ş.E. yakalandı. Ş.E.'nin ikametinde yapılan aramalarda 2 ton 100 kilograma denk gelen toplam 210 paket sahte toz çamaşır deterjanı bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, Ş.E. de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ