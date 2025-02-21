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Kayseri'de Sahte Site ve Yazılımlarla Dolandırıcılık Yapan 7 Kişi Yakalandı

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Kayseri'de polis, sahte site ve zararlı yazılımlar kullanarak 47 kişiyi 745 bin TL dolandıran 7 kişiyi yakaladı. Operasyon sonucunda dolandırıcılık suçundan tutuklamalar gerçekleşti.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sahte site ve zararlı yazılımlar geliştirerek dolandırıcılık yapan 7 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte sahte site tasarlayıp zararlı yazılım üreterek göndermiş oldukları linkler üzerinden ürün satma vaadi ile 47 kişiyi toplam 745 bin TL dolandıran şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda zararlı yazılım üretimi yapan A.S. (26), sahte site tasarımı yapan İ.Ç.Y. (20), dolandırıcılıktan elden edilen paranın kripto soğuk cüzdanlara aktarımını yapan B.K. (33) ile M.T.M. (39), açık hat temini yapan E.A. (22), banka hesabı temin edilmesini sağlayan A.T. (29) ve sahte ürünü telefon hattı üzerinden pazarlayan D.A. (36) yakalandı. Yakalanan şahıslardan A.S., İ.Ç.Y., B.K, M.T.M. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.T. hakkında ev hapsi cezası uygulanırken, D.A. da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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