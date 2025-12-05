Kanser ilaçlarını usulsüz şekilde temin eden 3 kişi tutuklandı

Haberler

Kayseri'deki bir üniversite hastanesinde, sahte reçete ve raporlar düzenleyerek 88 milyon TL kamu zararına neden oldukları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kayseri'de bir üniversite hastanesinde tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenleyerek yüksek maliyetli kanser ilaçlarını usulsüz şekilde temin eden ve bu yolla yaklaşık 88 milyon 591 bin TL kamu zararına sebebiyet verdiği iddia edilen 12 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de bir üniversite hastanesinde tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenlenerek, yüksek maliyetli kanser ilaçlarının usulsüz şekilde temin edildiği ve bu yolla yaklaşık 88 milyon 591 bin 972 TL kamu zararına uğratılması olayıyla ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 ay süren teknik, fiziki takip ve saha çalışmaları sonucunda harekete geçen ekipler, eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, E.A. (34), Ş.A.K. (53), S.K.G. (28), A.O. (65), İ.T. (71), M.A.E. (26), Ş.A. (41), B.M. (42), G.K. (45), E.Ö. (36), E.Ö. (34), E.S. (34) gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen E.Ö., E.Ö. ve E.S. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
