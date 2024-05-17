Kayseri'de Sahte İçki Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, boş içki şişesi toplandığı bilgisi üzerine yaptığı operasyonda sahte alkol ürettiği tespit edilen 3 şahsı yakaladı. Operasyonda 100 adet satışa hazır içki, 40 litre etil alkol ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Kayseri'de polis ekiplerinin boş içki şişesi toplandığı bilgisi üzerine yaptığı operasyonda sahte alkol ürettiği tespit edilen 3 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, boş içki şişesi toplayan şüpheli 3 şahsın ikametlerinde temin ettikleri etil alkolle birlikte sahte içki hazırlayıp şişelere doldurarak piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptıkları operasyonda 100 adet satışa hazır içki, 40 litre etil alkol ve 1 adet ruhsatsız tüfek bulundu.
Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı. - KAYSERİ