Haberler

Kayseri'de Sahte Ehliyetle Araç Kiralayan Sanığa 5 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de Sahte Ehliyetle Araç Kiralayan Sanığa 5 Yıl Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de sahte ehliyetle kiraladığı aracı başka bir kişiye satmaya çalıştığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan M.C., 5 yıl hapis ve 20 bin lira para cezasına çarptırıldı. Olay, araç kiralama işine zarar veren dolandırıcılık vakalarının bir örneği olarak öne çıktı.

Kayseri'de sahte ehliyetle kiraladığı otomobili başka bir kişiye satmaya çalışmaktan yargılanan sanık, 5 yıl hapis ve 20 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de sahte ehliyetle kiraladığı otomobili başka bir şahsa satmaya kalkmaktan yargılanan sanık M.C., Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada şikayetçi Y.Ç. hazır bulunurken, sanık M.C. ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede oto kiralama işi yaptığını belirten Y.Ç., bu tür olaylar yüzünden işini bırakmak zorunda kaldığını belirterek, sanığın kendisinden 4 gün şehir içinde kullanmak üzere araç kiraladığını söyledi. Y.C., "Daha sonra araç takip sisteminden aracın Şanlıurfa oto sanayisinde olduğunu gördüm. M.C.'yi aradım, telefonumu açmadı. Bunun üzerine haritalardan yerini tespit ettim. Yakındaki bir iş yerini arayarak durumu anlattım. Şahsa yalvardım, şahıs gidip baktı, sonra bana 'Aracın burada, aracını kurtar. Bunlar tekin kişiler değil, araç parçalıyorlar' dedi. Bunun üzerine Şanlıurfa emniyetini aradım, onlar da gidip aracı aldı. Şikayetçiyim" dedi.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan tanık Ş.G. de, aracı kendisini H.K. olarak tanıtan M.C.'den satın almak için anlaşma yaptığını ve aracı alarak Şanlıurfa'ya gittiğini, sonrasında emniyet güçlerinin aracın çalıntı olduğunu belirterek, araca el koyduğunu söyledi.

Sanık M.C., benzer davalar olduğunu belirterek, dosyaların birleştirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın talebini mağdurların farklı olduğunu belirterek reddetti. Mahkeme heyeti, sanık M.C.'ye 5 yıl hapis ve 20 bin lira para cezası verilmesine hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın

Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti

Terörsüz Türkiye komisyonunda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı

Ailesini katleden doktor cezaevinde asılı halde bulundu
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

Hayranıyla fotoğraf çekildi, altına yazılan not ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın müşterinin evine giren kurye, adli kontrolle serbest bırakıldı

Sipariş götürdüğü kadının evine giren kurye için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.