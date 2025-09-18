Kayseri'de Sahte Ehliyetle Araç Kiralayan Sanığa 5 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de sahte ehliyetle kiraladığı otomobili başka bir kişiye satmaya çalışmaktan yargılanan sanık, 5 yıl hapis ve 20 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de sahte ehliyetle kiraladığı otomobili başka bir şahsa satmaya kalkmaktan yargılanan sanık M.C., Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada şikayetçi Y.Ç. hazır bulunurken, sanık M.C. ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede oto kiralama işi yaptığını belirten Y.Ç., bu tür olaylar yüzünden işini bırakmak zorunda kaldığını belirterek, sanığın kendisinden 4 gün şehir içinde kullanmak üzere araç kiraladığını söyledi. Y.C., "Daha sonra araç takip sisteminden aracın Şanlıurfa oto sanayisinde olduğunu gördüm. M.C.'yi aradım, telefonumu açmadı. Bunun üzerine haritalardan yerini tespit ettim. Yakındaki bir iş yerini arayarak durumu anlattım. Şahsa yalvardım, şahıs gidip baktı, sonra bana 'Aracın burada, aracını kurtar. Bunlar tekin kişiler değil, araç parçalıyorlar' dedi. Bunun üzerine Şanlıurfa emniyetini aradım, onlar da gidip aracı aldı. Şikayetçiyim" dedi.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan tanık Ş.G. de, aracı kendisini H.K. olarak tanıtan M.C.'den satın almak için anlaşma yaptığını ve aracı alarak Şanlıurfa'ya gittiğini, sonrasında emniyet güçlerinin aracın çalıntı olduğunu belirterek, araca el koyduğunu söyledi.

Sanık M.C., benzer davalar olduğunu belirterek, dosyaların birleştirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın talebini mağdurların farklı olduğunu belirterek reddetti. Mahkeme heyeti, sanık M.C.'ye 5 yıl hapis ve 20 bin lira para cezası verilmesine hükmetti. - KAYSERİ