Kayseri'de Sahte Altınla Dolandırıcılık İddiası: 3 Şahıs Tutuklandı

Kayseri'de sahte altınla dolandırıcılık yapan 3 şahsın, 3 sarrafı daha sahte altın ile dolandırarak, 1 milyon 100 bin TL'lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, sahte altın bilezikleri gerçek gibi bozdurmaya çalışarak, dolandırıcılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; haklarından 'dolandırıcılık', 'kasten yaralama' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından kaydı bulunan M.K. (52) İ.T.T. (18) ve S.K. (23) yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramalarda; 514 bin 400 TL nakit para, 4 adet sahte altın bilezik ve 1 adet küpe ele geçirildi.

3 sarrafı daha dolandırmışlar

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; M.K., İ.T.T. ve S.K.'nın 3 sarrafı daha piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan 10 adet 229,80 gram sahte altınla dolandırdıkları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ