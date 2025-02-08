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Kayseri'de Sahte Alkol Üretimi Operasyonu: 31 Litre Ele Geçirildi

Kayseri'de Sahte Alkol Üretimi Operasyonu: 31 Litre Ele Geçirildi
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Kayseri'de kargoyla etil alkol getiren bir kişi, sahte alkol yaparak piyasaya sürmeye çalışırken yakalandı. Yapılan operasyonda 31 litre sahte alkol ve 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Kayseri'de kargoyla getirdiği etil alkolleri sahte alkol yaparak piyasaya sürmeye çalışan bir kişi yakalandı. Polis ekiplerince yapılan operasyonda 31 litre sahte alkol, 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Z.E.'nin (59) kargo yoluyla getirdiği etil alkolleri sahte alkol yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi alındı. Ekiplerce yapılan operasyonda Z.E. yakalanarak gözaltına alınırken, aracında yapılan aramalarda ise 31 litre sahte alkol, 20 litre etil alkol, 3 litre sahte alkol yapımında kullanılan aroma, 4 adet sahte alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Son günlerde ülkemizin çeşitli illerinde sahte alkolden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diler, hastanelerde tedavisi devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Vatandaşlarımızın sahte alkole karşı dikkatli olmalarını önemle rica ederiz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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