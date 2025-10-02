Kayseri'de Sahte Alkol Operasyonu: 50 Şişe Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 50 şişe sahte alkol ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbari çalışmalar neticesinde M.A.A. ve H.K.'nın sahte alkol sattığı tespit edildi. Ekipler tarafından M.A.A.'nın evinde ve aracında yapılan aramada 50 şişe sahte alkol, 3 adet 80 santimetre uzunlunda sallama bıçak, 5 adet sustalı tabir edilen bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi.

M.A.A. ve H.K. hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ