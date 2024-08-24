Kayseri'de Ruhsatsız Silah ve Mermi Satıcısı Yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ruhsatsız silah ve mermi satan bir şahıs yakalandı. Operasyonda, ruhsatsız tüfek, tabanca, fişek ve bıçak ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; ruhsatsız silah ve mermi satan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; 'ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma veya taşıma' ve 'basit yaralama' suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan aramalarda ise; 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 95 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir." denildi. - KAYSERİ