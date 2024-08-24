Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Ruhsatsız Silah ve Mermi Satıcısı Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ruhsatsız silah ve mermi satan bir şahıs yakalandı. Operasyonda, ruhsatsız tüfek, tabanca, fişek ve bıçak ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; ruhsatsız silah ve mermi satan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; 'ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma veya taşıma' ve 'basit yaralama' suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan aramalarda ise; 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 95 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir." denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Operasyon 3-sayfa kayseri Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Somer Şef kime kaşık attı? 24 Ağustos Cumartesi MasterChef kim kaşık aldı, Somer Şef kaşık attı mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ağustos Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 24 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 24 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
title