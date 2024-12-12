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Kayseri'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 20 Tabanca Ele Geçirildi

Kayseri'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 20 Tabanca Ele Geçirildi
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Kayseri'de polis ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenledikleri operasyonda bir araçta 20 adet ruhsatsız tabanca ve 20 şarjör buldu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından takip edilerek durdurulan araçta 20 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü, kentte silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik 6 ekiple operasyon düzenledi. Operasyonda A.T.'nin kullandığı aracı takibe alan ekipler, aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 20 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. 'Ruhsatsız silah ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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