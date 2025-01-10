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Kayseri'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Kayseri'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Kayseri'de yapılan yol uygulamasında bir şahsın çantasında 5 adet ruhsatsız silah bulundu. Şahıs emniyete götürüldü.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir şahsın çantasında yapılan aramada 5 adet ruhsatsız ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya-Kayseri Yol Uygulama Noktasında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda K.A.'nın (19) çantasında yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, şahıs da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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