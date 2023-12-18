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Kayseri'de Restoran Çalışanı Patronunu Öldürdü

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çalıştığı restoranın sahibini tüfekle vurarak öldüren çalışana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çalıştığı restoranın sahibini tüfekle vurarak öldüren çalışana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık T.B., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı T.B.'nin 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Müştekilerden S.K.; sanığın planlayarak ve tasarlayarak Mehmet Karadağ'ı öldürdüğünü söyleyerek, en ağır cezayı almasını istediğini belirtti. Müştekilerden Ö.K. ise "Sanık ağabeyimi vurmayıp gidebilirdi. Kasten öldürme niyetiyle öldürüyor. Vuruyor sonra da başında ölmesini bekliyor. En ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Mahkemede savunma yapan T.B. de, "Bir aya yakın yanında çalıştım, bana sürekli küfür ve hakaretler ediyordu. Benim de bir onurum var, gururum var. Olay gerçekleştiğinde uyumuyordu, uyanıktı. Bana tacizde bulundu. Ben kendimi savundum. Haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını istiyorum. Olay sonrası maktule ait arabanın anahtarı masanın üzerindeydi. Arabayı alıp son bir kez ailemi görmek için Afşin'e doğru yola çıktım. Ailemi gördükten sonra teslim olacaktım" dedi.

Mahkeme heyeti sanık T.B.'ye 'gece vakti hırsızlık' suçundan 10 yıl 6 ay, 'kasten öldürme' suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Olay

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Sivas karayolu üzerinde Sarımsaklı mevkinde faaliyette olmayan bir lokantada hareketsiz birinin yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde tüfek ile vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İşyeri sahibi Mehmet Karadağ olduğu tespit edilen cansız beden, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda yapılan araştırmada şüphelinin T.B. olduğu tespit edildi. T.B.; kurulan ekip tarafından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde saklandığı babasının evinde yakalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Karadağ Cumhuriyet Kayseri Haberler

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