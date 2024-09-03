Kayseri'de 'resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan bir şahıs yakalandı. H.K. isimli şahıs, 11 yıl hapis cezası bulunması nedeniyle tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda; hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 11 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (48) yakalandı. h.K.; işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ