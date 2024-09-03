Kayseri'de 'resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda; hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 11 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (48) yakalandı. h.K.; işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ