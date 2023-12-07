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Kayseri'de refüjdeki ağaca çarpan otomobilde maddi hasar oluştu

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilde maddi hasar oluştu.

İlçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 CCU 356 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Kazaya karışan otomobil çekici ile kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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