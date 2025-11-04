Haberler

Kayseri'de Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Kendini Kilitleyip Evi Ateşe Verdi

Kayseri'de Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Kendini Kilitleyip Evi Ateşe Verdi
Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, kendini kilitlediği evini ateşe verdi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, yangın kontrol altına alındı ve şahıs kurtarıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kendini kilitledikten sonra evi ateşe veren bir şahıs, ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Baki Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan bir şahıs kendini kilitlediği evini ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin içindeki şahıs, ekiplerin müdahalesi ile balkondan itfaiye aracıyla çıkarılırken, çıkan yangın da kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanan evden çıkarılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

