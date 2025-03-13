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Kayseri'de Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Evini Yaktı

Kayseri'de Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Evini Yaktı
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Melikgazi ilçesinde yaşayan M.K., psikolojik sorunları nedeniyle evini ateşe verdi. Yangın sonrası itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan M.K. hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, oturduğu evi yaktı. Evini yakan şahsı itfaiye ekipler kurtarırken, evde geniş çapta maddi hasar oluştu.

Gülük Mahallesi Türkmen Sokak üzerinde meydana gelen olayda; psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.K., 5 katlı apartmanın 4. katında bulunan evini yaktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, eve giren itfaiye ekipler ide M.K.'yı alevlerin arasından çıkardı. M.K. ambulansta tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri de yoğun çalışma sonucu yangını söndürdü. Polis ekipleri de geniş çapta maddi hasarın oluştuğu evde inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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