Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Etrafa Ateş Açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, elindeki tabancayla etrafa rastgele ateş açtı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunda şahıs ikna edilirken, olayda yaralanan olmadı. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elindeki tabancayla etrafa rastgele ateş açan şahıs, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla ikna edilirken olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Osmanlı mahallesi Babayiğit sokak üzerinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen R.Ö. isimli şahıs, tabancayla etrafa rastgele ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak R.Ö.'yü ikna etmeye çalıştı. R.Ö. ise rasgele ateş açmaya devam etti. Uzun süren uğraşlara rağmen R.Ö. ikna olmayınca bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Zaman zaman tabancayı kafasına dayayan R.Ö. korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ikna edilerek kontrol altına alındı.

R.Ö. işlemler için emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Melikgazi Kayseri Olaylar Güvenlik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

 İsrailli bakan Katz'dan küstah paylaşım: Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor

İsrailli bakan Katz'dan küstah paylaşım: Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor

 Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

 Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title