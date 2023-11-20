Kayseri'de pompalı tüfekli saldırı: 71 yaşındaki kadın yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişinin, husumetlisinin evine pompalı tüfekle ateş açması sonucu başından isabet alan 71 yaşındaki kadın yaralandı.

Fevzioğlu Mahallesi 3958. Sokak'ta bulunan O.S'ye ait müstakil eve gelen T.B. pompalı tüfekle eve ateş etti.

Saldırı anında evde bulunan O.S'nin annesi F.S. tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.S. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis saldırı sonrası olay yerinden aracıyla kaçan T.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

T.B. ile O.S'nin daha önce kavga ettiği ve aralarında husumet bulunduğu iddia edildi.