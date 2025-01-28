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Kayseri'de Pompalı Tüfekle Husumetliye Saldırı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, husumetlisini balkonundan pompalı tüfekle vurarak yaralayan kişi için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, 5. kattaki evinin balkonuna çıkan husumetlisini pompalı tüfekle vurarak kolundan yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi'nde meydana gelen olayda İ.A., daha önceden aralarında husumet bulunan B.F. 5. kattaki evinin balkonunda olduğu sırada pompalı tüfekle ateş etti. Saçmalar koluna isabet eden B.F. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri B.F.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler, olayın ardından kaçan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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