Kayseri'de Polis Memuru, Emniyet Binasında Tartıştığı Teknikeri Öldürdü

Kayseri'de bir polis memuru, emniyet binasında tartıştığı teknikeri beylik tabancasıyla öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan polis memurunun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de polis memuru, emniyet binasında tartıştığı teknikeri beylik tabancasıyla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, tekniker S.S, Kocasinan ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında, polis Ş.K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Ş.K, tabancasıyla teknikere ateş açtı.

Olay yerinde hayatını kaybeden teknikerin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Ş.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.