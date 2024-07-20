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Kayseri'de polis kovalamacası sonucu yakalanan araçta polis telsizi ve yeleği bulundu

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Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kovalamaca sonucu durdurulan araçtan polis telsizi ve yeleği çıkarken, araç içerisindeki 2 kişi de yakalandı.

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kovalamaca sonucu durdurulan araçtan polis telsizi ve yeleği çıkarken, araç içerisindeki 2 kişi de yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamada, bir otomobil 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet polis yeleği, 1 adet telsiz ve 1 adet hassas terazi bulundu. Araç içerisinde bulunan şahısların yapılan sorgularında S.Ö.'nün (27) hırsızlık, tehdit, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından 4 adet suç kaydı bulunduğu, M.K.'nın (27) da uyuşturucu madde satın almak, bilişim sistemleri kullanmak suretiyle hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması ve birden fazla kişi tarafından yağma suçlarından 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan da toplam 18 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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