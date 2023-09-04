Kayseri'de Polis Ekipleri Tarafından Yakalanan Şahıs Oluklardan Kaçmaya Çalıştı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yakalanmamak için 4. kattaki ikametinden oluklara tutunarak inen ve kaçmaya başlayan şahıs yakalandı. Şahsın 4. kattan inerek kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yakalanmamak için 4. kattaki ikametinden oluklara tutunarak inen ve kaçmaya başlayan şahıs yakalandı. Şahsın 4. kattan inerek kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından Melikgazi ilçesindeki iki ayrı adrese yapılan eş zamanlı yapılan operasyonda hakkında 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından toplam 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G., yakalanmamak için 4. kattaki ikametinden oluklara tutunarak aşağı indi. Daha sonra kaçmaya başlayan K.G., polis ekiplerince yakalandı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Ekipler tarafından bir başka adrese yapılan operasyonda da Ö.T. isimli şahıs, ikametinin banyosunda saklanırken yakalandı. - KAYSERİ