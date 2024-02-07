Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Polis Aracına Çarpan ve Pastaneyi Kurşunlayan Şahıslar Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kayseri'de uygulama noktasındaki polis aracına çarpan ve bir pastaneyi kurşunlayan şahıslar, polis ekipleri tarafından Tomarza ilçesinde yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de önce uygulama noktasındaki polis aracına çarpan ve daha sonra bir pastaneyi kurşunlayan şahıslar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Tomarza ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi Osmanlı Sokağı bölgesinde yapılan trafik kontrol uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan bir araç, uygulama noktasında bulunan polis aracına çarparak kaçtı. Aynı gün içerisinde Melikgazi ilçesine bağlı Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan Divan Pastanesi'nin de kurşunlanması üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda her iki olayı da B.Ö., H.T., İ.E.B, M.A. ve E.T.'nin aynı aracı kullanarak gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda olayları gerçekleştiren şahıslar Tomarza ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tomarza Kayseri Talas Güvenlik Yakalama Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Başak Demirtaş neden aday olmadı, adaylıktan neden çekildi? 8 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 147. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna mı dahil oldu? Güncel dolar kuru 7 Şubat | 1 Dolar ne kadar, kaç TL? Canlı dolar kuru! Lütfü Savaş yeniden aday olacak mı? Lütfü Savaş hangi partiden aday olacak? Mehmet Özhaseki deprem açıklaması! Mehmet Özhaseki deprem için ne dedi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 7 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? AK Parti Haliliye adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı kim? AK Parti Siverek adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Siverek Belediye Başkan adayı kim? AK PARTİ ŞANLIURFA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 7 Şubat AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adayları listesi! Ziraat Türkiye kupası hangi kanalda? Ziraat Türkiye kupası maçları nerede yayınlanıyor, nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title