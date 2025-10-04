Kayseri'de Plakasız Araçla Kaçan Sürücü Yakalandı

Kayseri'de plakasız bir şekilde trafiğe çıkan ve polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü yakalandı. Sürücüye 'plakasız araç kullanma' ve 'dur ihtarına uymamak' suçlarından 17 bin 879 TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sivas Bulvarı üzerinde plakasız bir şekilde ilerleyen A.Ö., polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ekipleri 'dur' ihtarına uymayan A.Ö. ilçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi 6386. Sokak üzerinde yakalandı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; A.Ö.'ye 'plakasız araç kullanma' ve 'dur ihtarına uymamak' suçlarından 17 bin 879 TL idari para cezası yazıldı.

A.Ö., ise kendini, kız arkadaşının yanına gittiği o sırada arabaları solladığını ve polis ekiplerini görünce panikleyip, kaçtığını söyleyerek, savundu. - KAYSERİ