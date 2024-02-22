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Kayseri'de PKK/YPG terör örgütüne operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı

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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda, PKK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarda faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda dijital materyal ele geçirildi ve 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/ Ypg silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda örgütte faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheliden biri, Kocasinan ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüpheli ile aynı adreste ikamet eden yabancı uyruklu 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Öte yandan sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kayseri YPG PKK Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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