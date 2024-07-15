Kayseri'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik adli işlem
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahsa adli işlem yapıldı.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 şahsa PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında adli işlem yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından 07-14 Temmuz tarihleri arasında terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KAYSERİ