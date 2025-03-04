Kayseri'de Pencereden Sarkan Şahıs 1 Saatlik İkna Çalışmasıyla Kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın 14. katında bulunan ikametinin penceresine çıkan şahıs, yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucu bulunduğu yerden indirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Mevlana 1. Cadde üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre psikolojik sıkıntıları olan M.B., 15 katlı apartmanın 14. katında bulunan ikametinin penceresinden dışarı sarktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pencereden dışarı sarkan M.B., ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonucunda bulunduğu yerden indirilerek karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ