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Kayseri'de Patlatılan Çanta Boş Çıktı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde duvar dibine bırakılan ve uzaktan fünye ile patlatılan çanta boş çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde duvar dibine bırakılan ve uzaktan fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erciyesevler mahallesi Enginar caddesi üzerinde bir binanın istinat duvarı dibine bırakılan sahipsiz çantayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından uzaktan fünye ile patlatılan çantanın içi boş çıktı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi 3-sayfa kayseri Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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