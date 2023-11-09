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Kayseri'de pastane çalışanları arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aynı pastanede çalışan iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada T.E. adlı şahıs, M.K'yi bıçaklayarak karnından yaraladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı ve zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.