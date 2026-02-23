Kayseri'de parkta tüfekli kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde parkta iddiaya göre aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi tüfekle vurulması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyazşehir Mahallesi Osman Özcan Caddesi üzerindeki bir parkta iddiaya göre önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, F.Ç. bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından F.Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay sonrası kaçan 5 şüpheliden 2'si yakalanırken, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı