Kayseri'de Parkta Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı, 4 Gözaltı

Kayseri'de Parkta Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı, 4 Gözaltı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi bıçakla yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 2170. Sokak'ta bulunan bir parkta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İ.P. ve ismin öğrenilemeyen 3 şahıs bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralanan 4 kişiyi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay sonrası kaçan 4 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

