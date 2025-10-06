Haberler

Kayseri'de Park Malzemelerine Zarar Veren 14 Yaşındaki Çocuk Yakalandı

Kayseri'de Park Malzemelerine Zarar Veren 14 Yaşındaki Çocuk Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri, Uğurevler Mahallesi'ndeki parktaki malzemelere zarar veren 14 yaşındaki K.E.'yi yakaladı. Aile hakkında da işlem başlatıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda park malzemelerine zarar veren 14 yaşındaki çocuk yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Uğurevler Mahallesi 264. Sokak üzerinde bulunan parktaki malzemelere zarar veren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda K.E. (14) yakalandı.

K.E. ve ailesi hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze niyetini belli etti: Ateşkes yok

İsrail ordusunun 1 numaralı ismi niyetini belli etti
Nelson Semedo'dan maç sonu çarpıcı sözler

Semedo'dan bomba sözler! Takım arkadaşlarını böyle suçladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.