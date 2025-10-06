Kayseri'de Park Malzemelerine Zarar Veren 14 Yaşındaki Çocuk Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda park malzemelerine zarar veren 14 yaşındaki çocuk yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Uğurevler Mahallesi 264. Sokak üzerinde bulunan parktaki malzemelere zarar veren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda K.E. (14) yakalandı.

K.E. ve ailesi hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ