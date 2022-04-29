Kayseri'de park halindeki tır yandı, alevler eve de sıçradı - Haberler

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Kayseri'de park halindeki tır yandı, alevler eve de sıçradı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de park halindeki tır yandı, alevler eve de sıçradı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın yanında bulunan eve de sıçradı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın yanında bulunan eve de sıçradı. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Dere Sokak üzerinde park halinde bulunan 38 HV 274 plakalı tırın kupasında gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hortumlarla yangına müdahale ederken, tırda çıkan yangın, müstakil evin çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, tır ve evin çatısındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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