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Kayseri'de Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde park halindeki bir otomobilde hareketsiz yatan bir kişi ölü olarak bulundu. Kimliği tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi morga kaldırıldı. Yozgat'ta yaşayan kişinin ailesi ise yaklaşık 15 gündür haber alamıyordu.