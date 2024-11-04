Kayseri'de Park Halindeki Motosikletten Cep Telefonu Çalan 2 Çocuk Yakalandı
Kayseri'de güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayı sonrası, park halindeki motosikletten cep telefonu çalan iki çocuk emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Çocuklar hakkında işlem başlatıldı ve çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi.
Kayseri'de park halindeki motosikletten cep telefonu çalan 2 çocuk yakalanırken olay güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri park halindeki motosiklette bulunan telefonu çalan 2 çocuğun kimliklerini tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan 2 çocuk hakkında işlem başlatılırken, suça konu cep telefonu sahibine teslim edildi.
Çocukların motosikletten cep telefonunu çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - KAYSERİ