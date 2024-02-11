Kayseri'de park halindeki hasarlı araçlarda yangın çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Yeni Sanayi'de park halindeki hasarlı araçlarda yangın çıktı. Çıkan yangında 3 araç hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre Yeni Sanayi'nde park halindeki hasarlı araçlarda yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yangın kontrol altına alınırken, 3 araçta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KAYSERİ