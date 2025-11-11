Haberler

Kayseri'de Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, aynı kişiye ait kamyon ve ticari araç park halindeyken alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, araçlar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aynı kişiye ait park halindeki kamyon ve ticari araç alev aldı. Olayda alev alan kamyon hareket ederken, araçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi Dalgıç Sokak'ta meydana gelen olayda; İ.D.'ye ait 38 AJF 330 plakalı kamyon ve 34 UF 7008 plakalı ticari araç park halindeyken, henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Yangında alev alan kamyon çalışarak ileri doğru kısa süre hareket ederken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Araçlardaki yangın kısa sürede söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kundaklama ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangını uykudayken haber aldığını dile getiren İ.D.'nin kardeşi H.D., "'Arabalar yanıyor' dediler bizde hemen çıktık. Baktık arabalar yanıyor. Biz hortumlarla müdahale etmeye çalışırken, kamyon kendi kendine çalıştı. Bir ticari aracımız ve kamyonumuzu yaktılar. Düşmanımız ve husumetli olduğumuz biri yok. Nasıl oldu bilmiyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
