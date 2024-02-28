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Kayseri'de park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi ve yanında bulunan diğer iki otomobilde maddi hasar oluştu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, park halinde bulunan 38 AHU 208 plakalı Opel marka araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, aracın yanında bulunan iki otomobilde maddi hasar oluştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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