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Kayseri'de Özel Harekat Destekli Silahlı Operasyon: 5 Gözaltı

Kayseri'de Özel Harekat Destekli Silahlı Operasyon: 5 Gözaltı
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Kayseri'de düzenlenen özel harekat destekli operasyonda aranan 5 şahıs yakalanırken, ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kayseri'de özel harekat destekli silahlı ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı ve aranan şahısların kaldığı adrese özel harekat destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 ayrı aranma kaydı ve 4 yıl 7 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs U.T., 4 ayrı aranma kaydı ve 5 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs U.Y. ile birlikte A.K., N.U. H.A. yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet tabanca şarjörü, 6 adet av tüfeği şarjörü, 81 adet av tüfeği fişeği ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa kayseri Olaylar Hukuk

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