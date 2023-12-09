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Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas karayolu Erkilet Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde, M.U. idaresindeki 38 ACG 847 plakalı otomobil, yol üzerinde seyir halindeki bisikletliye çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ise bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.U. ise sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Kayseri Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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